Gönyeli Gençlik Festivali’ne görkemli final

Gönyeli Gençlik Festivali, 3 gece boyunca 20 bini aşkın katılımla özellikle gençlere müzik, eğlence ve dans şöleni sundu.

Festivalin final gecesinde EYPİO fırtınası esti, Gönyeli Belediye Bulvarı yine olağanüstü bir kalabalığa sahne oldu.

Gönyeli Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Gençlik Festivali Cumartesi gecesi muhteşem bir final ile son buldu. Her yıl genç yetenekler ve yıldızların sahne aldığı, binlerce genci buluşturan Gönyeli Gençlik Festivali’nde bu yıl Osman Tuğsal, Ahmet Evan, Fikri Karayel, Ece Seçkin, Egoin, Oneblood ve Eypio konserleri ile binlerce genç Gönyeli’de buluştu.



Gönyeli Gençlik Festivali’nin cumartesi gerçekleştirilen final akşamında gençler Egoin, Oneblood ve Eypio ile muhteşem anlar yaşadı. Binlerce genç Gönyeli Belediye Bulvarı’nda hep bir ağızdan şarkılarını söyledi.



Final programı Eypio ile yapıldı



Gönyeli Gençlik Festivali’nin kapanış konseri Türkiye’nin ünlü rap sanatçılarından Eypio ile yapıldı.



Eypio konserinin yanı sıra Saat 14:00-19:00 arası radyo Juke canlı yayını, 13.00-17.00 bisiklet etkinlikleri, 17:30’da Erbulut Jimnastik gösterisi, 18:30’da Freestyle Slalom Paten Show – Akan Zeki, 18:40’da Powerfit Kangoo Jumps gösterisi yapıldı. Sahnede ise Saat 19.00’da Seyyah Dance Project, Saat 19:30’da Egoin, 20:30’da Oneblood sahne aldı. Kapanışı ise Eypio yaptı.



Gönyeli Gençlik Festivali “Üreten Gençler” stantları, 65 yaş üzeri için kurulan “Feslikan Dost Kahvesi”, Gönyeli SAM stantları ve pek çok yerel etkinlikle de hafızalara kazındı.

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24/10/2022 13:51