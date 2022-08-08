Gönyeli genel kurula hazırlanıyor

Süper Lig'de yeni sezonda görevde olacak başkan ve yönetimi belli olmayan tek kulüp konumundaki Gönyeli olağanüstü genel kurula hazırlanıyor.

Bir yıl daha görev süresi olmasına karşılık Mehmet Çıldır başkanlığa devam etmeyeceğini açıklamıştı.

Ballı başkan adayı

Eski başkan ve yöneticilerin de içinde bulunduğu isimlerin yeni bir oluşum için çalışma başlattığı ve Hüseyin Ballı başkanlığında yönetim kurulunun belirleneceği duyuruldu.

Alınan karar uyarınca olağanüstü genel kurul tarihi 15 Ağustos Pazartesi günü olarak açıklandı. Ancak yönetime talip olanların genel kurulun daha erken bir tarihe alınması ve daralan çalışma ortamına karşılık zaman kazanılması isteniyor.

Raporların hazırlanması ve genel kurul hazırlıklarının tamamlanması durumunda bu hafta içinde kurulun toplanma çağrısının yapılabileceği belirtildi.

Liglerin başlamasına bir buçuk aylık süre kalırken, yeni oluşumdaki isimlerin mevcut kadrodaki futbolcularla görüşmeye başladığı, dış transferle ilgili de ön görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.

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08/08/2022 20:10