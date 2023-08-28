Gönyeli-Girne Boğaz yolunda kaza!

Bu sabah saatlerinde Gönyeli - Girne Boğaz yolunda bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ayrıntıları hakkında henüz net bilgilere ulaşılamamış olsa da, olay yerine hızla gelen acil yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza sonucu yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumu hakkında bilgi vermek için hastane yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaza nedeniyle Gönyeli - Girne Boğaz yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, yetkililer olayın ardındaki nedenleri araştırmak üzere çalışmalara başladı. Sürücülerden, bu bölgedeki trafik düzenlemelerine ve hız sınırlamalarına dikkat etmeleri istendi.

Olayın detayları geldikçe güncellemeleri paylaşmaya devam edeceğiz.