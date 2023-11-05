Ülkemizin önemli biyologlarından Hasan Sarpten ve Niyazi Türkseven Gönyeli Göleti’nin kuruduğunu duyurdu.

Söz konusu iki biyolog bugün sabah saatlerinde kuş gözlemlemek için gölete gittiklerini ancak gölettin kuruduğunu kişisel sosyal medya hesapları üzerinden duyurdular. Niyazi Türkseven “Bu da oldu ve Gönyeli Göleti kurudu.” derken Hasan Sarpten ise “Bu da oldu, Gönyeli Göleti bile kurudu!” ifadelerini kullandı.

Hasan Sarpten’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Bu sabah, kuş gözlemi için Gönyeli Göleti'ne giden biyolog arkadaşlarımız gözlerine inanamadı. Yıllardır her koşulda su tutmaya devam eden ve etrafındaki doğal yaşamı besleyen gölet neredeyse tamamen kurudu.

Kasım ayında yazı hissettiğimiz bu günlerde devam eden buharlaşmaya geciken yağmurları ekleyince bu tablo süpriz değil. İklim değişikliğini bir olgu olarak kabul etmeden ve bunun en yıkıcı etkisinin coğrafyanın için "kuraklık" olacağını bilerek akılcı bir su politikası oluşturmadan buna benzer sorunları yaşamaktan kurtulamayız.

Oysa biz, Türkiye'den gelen Geçitköy'deki suya bakıp su sorununu görmezden geliyoruz. Ama, "anavatan" suyunun da derdimize çare olamayacağı aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz. Yakında karşı kıyıdaki su kaynakları da azalınca "taşıma suyla değirmenin" dönmeyeceğini elbet anlayacağız. Lakin, iş işten çoktan geçmiş olacak!