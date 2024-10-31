Gönyeli İlkokulu, meme kanserinde farkındalık yaratmak için yürüyüş düzenledi

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31/10/2024

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Gönyeli İlkokulu, meme kanserinde farkındalık yaratmak için yürüyüş düzenledi

Gönyeli İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” sebebiyle, dün yürüyüş düzenledi.

Gönyeli Postanesi önünden başlayarak Gönyeli İlkokulu’na kadar süren yürüyüşe Okul Müdürü Ragıp Öztüccar, müdür muavinleri, tüm üçüncü sınıf öğrencileri ile Gönyeli Belediyesi çalışanları katıldı.

Düzenlenen etkinlik ile ilgili afişler hazırlandı, bilgilendirme broşürleri öğrenci ve velilere dağıtıldı.

Kanserde erken teşhisin çok önemli olduğu anlatılırken, yürüyüşe katılan tüm katılımcılar, günün anlam ve önemiyle ilgili ekinliğin rengi olan pembe kıyafetler giydiler. Etkinliğe Gönyeli halkı da alkışlarıyla destek verdi.

31/10/2024 09:48
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TAGS: Gönyeli İlkokulu, meme kanseri
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