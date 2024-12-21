Gönyeli İlkokulu Mezunları, 30 Yıl Sonra Buluştu

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21/12/2024

Gönyeli İlkokulu Mezunları, 30 Yıl Sonra Buluştu

Gönyeli İlkokulu'nun eski mezunları, 30 yıl aradan sonra Eski Konak Meyhanesi'nde bir araya gelerek hasret giderdi. Duygu dolu anların yaşandığı gecede, eski dostluklar tazelendi ve hatıralar yeniden canlandı.

Geceyi daha da anlamlı kılan detay ise, eski Gönyeli İlkokulu Müdürü İlker Canbulat ve öğretmenlerden Derviş Çomunoğlu’nun bu özel buluşmaya katılması oldu. Değerli eğitimciler, varlıklarıyla mezunlara hem onur hem de mutluluk verdi.

Gece boyunca keyifli sohbetler eşliğinde geçmiş günler yâd edilirken, organizasyona katılanlar bu buluşmayı geleneksel hale getirme dileklerini dile getirdiler.

Eski Gönyeli İlkokulu mezunları, gecenin sonunda etkinliği düzenleyenlere ve katılan öğretmenlere teşekkür ederek bu anlamlı birlikteliği taçlandırdı.

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