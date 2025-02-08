Gönyeli Koopbank yarı finalde:72-51

Teska & Cahit Necipoğlu Federasyonu Kupası’nda yarı finale yükselen ekiplerden biri Gönyeli Koopbank oldu. Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan çeyrek final mücadelesinde Soyer Aksu’yu 72-51 mağlup eden Gönyeli Koopbank, bir üst tura çıkmayı başardı.

İkinci Yarıda Farka Koştular

Mücadelenin ilk periyodu büyük çekişmeye sahne olurken, Soyer Aksu bu bölümü 14-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Gönyeli Koopbank’ın skorer oyuncuları devreye girerek devreyi 34-30 önde kapattı. Üçüncü periyotla birlikte oyunun kontrolünü tamamen eline alan Gönyeli Koopbank, farkı açarak maçı 72-51 kazandı ve yarı finalde Cortado Adaspor’un rakibi oldu.

Kaptan Halil Damga Vurdu

Gönyeli Koopbank’ta kaptan Halil, 18 sayı ve 19 verimlilik puanıyla maçın en dikkat çeken ismi olurken, James (13 sayı) ve Berkem (11 sayı) galibiyete önemli katkı sundu. Soyer Aksu’da ise Altay 14 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Yer:Güzelyurt Spor Salonu

Hakemler: Ülviye Beşe, Kaan Yatman, Sena Özşen

Gönyeli Koopbank: Fuat (5), Halil (18), James (13), Hakan, Enver, Aykut (1), Doruk (7), Refet, Tan, Berkem (11), Özer (7), Hasan (8)

Soyer Aksu: Sezer, Yılmaz, Mert Misa (2), Emir (3), Bilal, İlan (2), Altay (14), Mehmet(6), Mert Aksu (2), Yannich (11), Üçgen (8), Atilla (3)

İlk periyot 13-14

İlk yarı: 34-31

Üçüncü periyot: 62-40