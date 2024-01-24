Gönyeli Polis Karakolu Binasının Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Hızla gelişen ve büyüyen Gönyeli ile civar yerleşim bölgelerine, daha etkin ve süratli güvenlik hizmeti verebilmek adına, 02 Ocak 2024 tarihinden itibaren bölge halkına hizmet vermeye başlayan Gönyeli Polis Karakolu binasının açılış töreni bugün gerçekleştirildi.

Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman AYTAÇ, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir BAYRAKLI, Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ, Gönyeli - Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin AMCAOĞLU, PGM 1. Yardımcısı Ahmet BEŞERLER, PGM 2. Yardımcısı Zafer ZAİFER’in yanı sıra İlçe Polis ve PGM - Bölüm Müdürleri ile Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli personel katıldı.

Törende konuşan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman AYTAÇ; Gönyeli Polis Karakolunun açılmasıyla birlikte, polisin bölge halkının güvenlik ihtiyaçlarını daha yakından ve etkin şekilde karşılayabileceğini belirtti. Başta Gönyeli olmak üzere, civar yerleşim bölgelerine güvenlik hizmeti verecek Polis Karakolunun açılması ihtiyacını ortaya koyan, binayı projelendirip tamamlayan ve halkın hizmetine sunulmasına kadar emeği geçen hekese teşekkür ederek karakolun devlete ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Tümg. AYTAÇ ayrıca, Gönyeli Polis Karakolunda görevli personele de hitap ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Gönyeli - Yenikent’te, Polis Okulu Müdürlüğü binasının kuzeyinde yer alan Gönyeli Polis Karakolu; bölgesel yetki alanı olarak, “Gönyeli, Yenikent, Alayköy, Kanlıköy, Yılmazköy, Türkeli, Gürpınar ve İkidere” yerleşim yerlerine hizmet verecektir.

Gönyeli Polis Karakolu sorumluluk alanı;

Metehan Sınır Kapısı ile Metehan Çemberi arasında kalan Dr. Naim Adiloğlı Caddesi, Metehan Çemberi ile Milli Egemenlik Anıtı arasındaki Nazım Hikmet Caddesi,

Milli Egemenlik Anıtı ile Ortaköy Trafik Işıkları arasında kalan Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Ortaköy Trafik Işıklarını takiben, Ali Rıza Efendi Caddesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi, Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Çemberinin Lefkoşa- Girne Anayolunun batı kısımlarında kalan bölgelerini kapsamaktadır.

Gönyeli Polis Karakolu’na ulaşmak için; (0392) 224 1048, (0392) 224 1049 ve 0548 811 3810 çağrı numaralı hatlar kullanılabilecektir.