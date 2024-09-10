Gönyeli Resmi Sezon Açılışını Gerçekleştiriyor

Gönyeli Spor Kulübü, 14 Eylül Cumartesi günü, kulüp tarihinin 76. sezonunun resmi açılışını coşkuyla kutlayacak. Kulüp başkanı Sinem Baştaş’ın liderliğinde gerçekleşecek olan açılışla 2024-2025 futbol sezonuna resmen merhaba denilecek. Taraftarlar, sporcular ve kulüp yönetimi, bu anlamlı etkinlikte bir araya gelerek yeni sezonun heyecanını paylaşacak.

Açılış programı Gönyeli Spor Kulübü’nün geçmişine olan saygısını ve yeni sezona dair umutlarını yansıtacak. Açılış programı şöyle:

- *17.00* - Kulüp lokalinde toplanma

- *17.30* - Gönyeli şehitlerini anma töreni (Gönyeli Camii yanı)

- *18.00* - Kulüp lokalinde toplantı ve Kortej yürüyüşü

- *19.00* - Gönyeli Stadı’nda sezon açılışı

- *19.30* - Gönyeli A Takımı ile altyapı takımları arasında gösteri maçı

Açılış, Gönyeli şehitlerini anma töreniyle başlayarak, kulübün manevi değerlerine verdiği önemi ortaya koyacak. Ardından kulüp lokalinden Gönyeli Stad’ına kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Gönyeli Stadı’ndaki sezon açılışı, kulüp taraftarları için büyük bir buluşma noktası olacak. Günün finalinde ise Gönyeli A Takımı ile altyapı takımları arasında gösteri maçı oynanacak.

Gönyeli Spor Kulübü, bu etkinlikle hem geçmişine sahip çıkıyor hem de geleceğe umutla bakıyor. Tüm futbolseverleri ve taraftarlarını Gönyeli yönetimi bu anlamlı açılışta buluşmaya davet etti.