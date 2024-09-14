Gönyeli ruhunu yakalama parolasıyla sezonu açtı

Gönyeli Spor Kulübü, yeni sezonu coşkulu bir etkinlikle açtı. Sezon açılışı kapsamında önce şehitler anıldı, ardından altyapıda yer alan çocuklarla birlikte kortej düzenlenerek Gönyeli Stadyumu’na yürüyüş gerçekleştirildi. Açılışta kurban kesilerek yeni sezon için dualar edildi.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu açılış konuşmasında Gönyeli'nin eski ruhuna döndüğünü vurgulayarak, "Gönyeli'nin eski başarılı günlerine yeniden kavuşması için gereken her şeyi yapacağız" dedi.

Teknik Direktör İsmail Soydan, bu sezonun hedefinin ligi ilk 8 içinde tamamlamak olduğunu belirtti. İlk maçlarının Esentepe karşısında olduğunu söyleyen Soydan, "Hedefimiz galibiyetle başlamak. Takım içindeki birlik ve beraberliği sağlayarak, iki yıl içinde şampiyon olacak bir ekip yaratacağız" ifadelerini kullandı.

Gönyeli Spor Kulübü Başkanı Sinem Baştaş ise kulübün yeniden hak ettiği yere geleceğini vurgulayarak, "Gönyeli’yi hak ettiği gibi mücadele ederek başarıya ulaştıracağız" dedi.