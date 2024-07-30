Gönyeli Sentetik Sahasına Kavuşuyor

Gönyeli-Alayköy Belediyesi beldesine yeni spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor.

Sporun içinden gelen ve altyapı çalışmalarıyla tesisleşmeye büyük önem veren Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sentetik sahanın bölgeye kazandırılması noktasında büyük çaba gösterdi.

İhale aşamasından, sahanın verimli kullanılabilir kalitede olması adına yakından ilgilenen Amcaoğlu, sentetik zeminin serilmesi ile birlikte incelemelerde bulundu. Şirket direktörü, ayni zamanda Yenicami Kulübü Başkanı Ahmet Gençosman'dan bilgi alan Hüseyin Amcaoğlu, kale direkleri ile yedek kulübelerinin yerleşmesinden sonra tribün ve çevre düzenlemesi yapılacağını söyledi.

Başta altyapıdaki sporculara olmak üzere Gönyeli Sentetik Sahasının hizmete girmesiyle birçok futbolcunun bu tesisten yararlanacağını ifade eden Amcaoğlu Gönyeli Stadı'nın da tarihinin en güzel çim zeminiyle kullanımda bulunduğunu, yapmak kadar bakımın da önemli olduğunu belirterek tesisleşme atağına devam edeceklerini açıkladı.