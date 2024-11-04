Gönyeli Spor Kulübü’nden Basketbol Atağı

KKTC basketboluna yeni bir heyecan katacak olan Gönyeli Spor Kulübü, kadın ve erkek basketbol takımlarıyla Süper Lig’de mücadele etmeye hazırlanıyor. Kulüp, bugün saat 15:00’te Basketbol Federasyonu binasında düzenlenecek toplu imza töreni ile resmi olarak Süper Lig’e katılacak.

Gönyeli Spor Kulübü’nün bu hamlesi, KKTC basketbol camiasında heyecanla karşılandı. Hem kadın hem de erkek basketbol takımlarını Süper Lig’de sahaya çıkarmaya hazırlanan kulüp, hedefini yüksek tutarak ligde kalıcı bir başarı elde etmek istiyor. Toplu imza törenine kulüp yöneticilerive sporcular katılacak.

Gönyeli Spor Kulübü Başkanı, yaptığı açıklamada “Kulüp olarak basketbolda yeni bir sayfa açıyoruz. Süper Lig’de, Gönyeli ruhunu sahaya yansıtarak başarıyı hedefleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Kulübün ligde nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu.