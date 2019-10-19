Gönyeli Uzatmada Altın Buldu: 3-3

K-Pet Süper Lig'de 6.hafta karşılaşmasında lider Türk Ocağı ile Gönyeli 3-3 berabere kaldı.

Türk Ocağı'nın gollerini Insa(2) ve Remzi atarken, Gönyeli'nin golleri Sabri, Esin ve Raif'ten geldi. Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 16'ya, Gönyeli ise 7'ye çıkardı. YER: Girne 20 Temmuz Meta Adanır Stadı HAKEMLER: Osman Özpaşa, Fatih Bardakçıoğlu, Halil Erdem Canaloğlu TÜRK OCAĞI: Cenk, Mehmet Uçar, Bilal, İlker İnceler, İsmet, İlker Tek, Osei, İnsa, Remzi, Oha(DK 88 Ali Avcısoyu), Cevdet(DK 79 Doğukan). GÖNYELİ: Kemal, Cristian, Esin, İbrahim, Mehmet, Tufan(DK 69 Eren Can), Sabri(DK 78 Süleyman), Raif, Efosa, Fellix, Enes(DK 46 Abdo). GOLLER: DK 18,54 İnsa, DK 24 Remzi(Türk Ocağı). DK 36 Sabri, DK 42 pen Esin Sonay, DK 90+5 Raif(Gönyeli).

19/10/2019 20:33