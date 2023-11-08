Gönyeli ve Demirhan’da uyuşturucu…2 kişi tutuklandı

Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.Ö.’nün (E-36) tasarrufunda yaklaşık 13 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen olay ardından uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konulurken, bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan dün 19.00 sıralarında Demirhan’da, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.D.’nin (E-24) tasarrufunda yaklaşık 26 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Kömürcü’de hırsızlık

Kömürcü’de etrafı telle çevrili bir evin bahçe telleri kesilerek, bahçe içerisinde bulunan muhtelif miktardaki pencere ile market rafları, 3 klima, 500 kiremit, banyo küveti ve 2 küçükbaş hayvan yemliği çalındı.

1-8 Ekim tarihleri arasında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.B.(E-46) tespit edilerek tutuklandı.

-Polise yalan bilgi verdiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı

Alsancak’ta 4 Kasım’da meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, A.V.’nin (E-58) trafik kazasına methaldar aracı kendisi kullanmadığı halde, söz konusu trafik kazasını kendisinin yaptığı yönünde polise yalan bilgi verdiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.