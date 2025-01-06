Gönyeli ve Fast Break galip

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06/01/2025

Gönyeli ve Fast Break galip

 

ttec U 14 Kızlar Ligine iki karşılaşma ile devam edildi.
Atatürk Spor Salonu’nda A Grubu maçında 4.maçında Gönyeli KoopBank, Alsancak karşısında 45-28 kazanarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Maçta KoopBank oyuncusu Sahil 9 sayı, 7 ribaund ve 28 verimlikle dikkat çekti.
B Grubu’nda Fast Break, Kıvılcım karşısında 44-31 galip gelerek üçüncü maçında ilk galibiyetini almayı başardı.
Maçta Fast Break’ten Lavin 25 sayı 18 ribaund ile hem double double yaptı hem de ikinci 17 verimlikle öne çıktı.

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