Gönyeli ve Fast Break galip
YAYIN TARİHİ:
06/01/2025
ttec U 14 Kızlar Ligine iki karşılaşma ile devam edildi.
Atatürk Spor Salonu’nda A Grubu maçında 4.maçında Gönyeli KoopBank, Alsancak karşısında 45-28 kazanarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Maçta KoopBank oyuncusu Sahil 9 sayı, 7 ribaund ve 28 verimlikle dikkat çekti.
B Grubu’nda Fast Break, Kıvılcım karşısında 44-31 galip gelerek üçüncü maçında ilk galibiyetini almayı başardı.
Maçta Fast Break’ten Lavin 25 sayı 18 ribaund ile hem double double yaptı hem de ikinci 17 verimlikle öne çıktı.
YAYIN TARİHİ: