Gönyeli ve Gazimağusa’da uyuşturucu

Gönyeli’de dün devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından şüpheli olarak görülen H.A.S.(E-23) alıkonulup üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

H.A.S. tutuklandı.

Öte yandan Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında, E.M.Ö.(E-22) ve İ.İ.’nin (K-31) tasarruflarında MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 hap, 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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03/01/2023 15:13