Gönyeli ve Girne’de Uyuşturucu…

Gönyeli’de M. A.’nın (E-26) ikametgâhında dün yapılan aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polis açıklamasına göre öre yandan Girne’de, isminin baş harfleri C.F.I.(E-34) olan bir kişinin hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine, kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.