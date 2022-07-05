Gönyeli ve Güzelyurt'ta yangın

Gönyeli ve Güzelyurt'ta meydana gelen yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

4 Temmuz saat 15:30 sıralarında, Gönyeli’de, Atınç Sokak üzerinde bulunan Turgut SOYER’e ait ikametgahın ambarında meydana gelen yangın sonucu, ambar içerisinde bulunan ilaçlama, çim, ot ve çit budama makineleri, jeneratör, bisiklet, su motoru, klima, elektrik panosu, güvenlik kamerası, tavan döşemesi, 9 adet spot lamba ve alüminyum pencereler ile kapı yanarak zarar görmüştür.

Yine 4 Temmuz saat 10:45 sıralarında, Güzelyurt’ta, Salih Cevdet Sokak üzerinde meydana gelen yangın sonucu, zeytin, incir, çit ve nar ağaçları, tahtadan mamül kümes ve 400 metrekare ebatındaki kuru otlar yandı

Her iki yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. soruşturma devam ediyor

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05/07/2022 13:19