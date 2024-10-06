Gönyeli ve Ortaköy’de hırsızlık!
06/10/2024
14 Haziran-5 Ekim tarihleri arasında, Gönyeli’de Kanarya Sokak üzerinde bulunan bir şahsa ait ikametgah içerisinden, kilitli çekmece içerisinde muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyaları çalınmıştı. Olayın dün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen J.B.(K-41) tutuklandı.
Öte yandan 28 Eylül tarihinde Ortaköy’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden M.S.E.S.M. (E-21) market içerisinden 380 TL değerindeki öğütücüyü alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.
06/10/2024 09:21