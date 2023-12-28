Gönyeli ve Vadili’de iki kişi uyuşturucu suçundan tutuklandı

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28/12/2023

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Gönyeli ve Vadili’de iki kişi uyuşturucu suçundan tutuklandı

Gönyeli’de Ö.B.’nin (E-29) evinde dün Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 32 gram ağırlığında hintkeneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan bin 650 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alındı.

Ö.B. tutuklandı.

Öte yandan Vadili’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında, H.K.’nin (E-31) aracında ve üzerinde yapılan aramada, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 37 hap ve yaklaşık 10 gram ağırlığında toz MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Ö.B. tutuklanırken, olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

28/12/2023 17:34
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TAGS: Gönyeli ve Vadili’de iki kişi uyuşturucu suçundan tutuklandı
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