Gönyeli-Yenikent’te araç yangını

Gönyeli-Yenikent’te bu sabahın ilk saatlerinde bir araçta yangın çıktı.

ads ads ads ads
25/10/2022

ads
Gönyeli-Yenikent’te araç yangını

Gönyeli-Yenikent’te bu sabahın ilk saatlerinde bir araçta yangın çıktı.

Kanarya Sokak’ta Buğsem Hülya Öztenekecioğlu'na ait salon araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, araçta maddi hasar oluşurken, ısıdan dolayı evin sürme pencere camı da çatladı.

Öte yandan dün Bostancı’da, file kurarak, avlanması yasak yabani kuş türü olan gelincik kuşunu avladığı sırada tespit edilen H.T. (E-31) hakkında yasal işlem yapıldı.

25/10/2022 12:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Gönyeli, Yenikent, araç, yangını,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.