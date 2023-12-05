Gönyeli-Yenikent’te mağaza çalışanından hırsızlık 

Polis Basın Bültenine göre, 2022-2023 yılları arasında Gönyeli-Yenikent'te faaliyet gösteren bir parfümeri satış mağazasında çalışan G.K.’nin (K-48), parfüm satışlarından tahsil ettiği 197 bin 450 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerinde bahse konu şahıs dün tespit edilerek tutuklandı.

-Gönyeli’de giyim mağazasından hırsızlık

Gönyeli’de faaliyet gösteren giyim mağazasına müşteri olarak giden N.K.(K-21) ve P.Z.Y.’nin (K-22) değeri 2 bin 860 TL olan bir kadın ceketi, bir kadın kazağı ve bir elbiseyi çaldıkları tespit edildi.

29 Kasım’da meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.