Gönyeli'de 17 Adet Havai Fişek Patlatan Şahıs Tutuklandı

Gönyeli’de Taç Sokak’ta dün saat 23:00 sularında B.Ö. (40), kanunsuz olarak bulundurduğu 17 adet havai fişeği ateşleyerek patlattı. Olay, polisin bilgisine gelmesinin ardından yapılan ileri soruşturma sonucunda, bahse konu şahıs bugün tespit edilerek tutuklandı. Yapılan araştırmalar sonucunda, B.Ö.'nün Çatalköy’deki ikametgahında yapılan aramada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeili toplam 41 adet canlı av tüfeği fişeğini kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi. Fişekler emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

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