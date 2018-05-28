Gönyeli'de aile faciası

Gönyeli’de bu akşam aile faciası yaşandı. 36 yaşındaki katil anne Bilge Lord Kunduracı, saat 19.00 sularında 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı bıçaklayarak öldürdü.

7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı’yı karın bölgesinden bıçaklamak suretiyle ölümüne sebep olan anne Bilge Lord Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerinde.

Olayın duyulmasının ardından kısa bir sürede Gönyeli’deki apartmanın önü adeta insan akınına uğradı.

Dede dayanamadı

Olayı öğrenen çocuğun dedesi Gönyeli'de sakin 64 yaşındaki Tahir Lord da rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinnet mi getirdi?

Anne Bilge Lord Kunduracı’nın evde cinnet mi geçirdiği yoksa başka bir sebepten mi bu cinayeti işlediği ise halen daha öğrenilemedi. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde sorgusuna başlanan anne yarın mahkemeye çıkarılacak.

Bahadır Ayna - Haber Kıbrıs

İşte Gönyeli'deki kan donduran dakikalar