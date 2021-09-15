Gönyeli’de, Alt Yapılar Yüzde 98 Oranında Tamamlandı

Gönyeli’de 5 sokak daha kanalizasyon sistemine katılacak olmasıyla, kentin yüzde 98’inin kanalizasyon sistemine dahil olacağı belirtildi.

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15/09/2021

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Gönyeli’de, Alt Yapılar Yüzde 98 Oranında Tamamlandı

Gönyeli’de 5 sokak daha kanalizasyon sistemine katılacak olmasıyla, kentin yüzde 98’inin kanalizasyon sistemine dahil olacağı belirtildi.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli Belediyesi Hizmet Binası’nda bugün Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ve ihaleyi alan şirket olan Nazlı Kardeşler arasında ihale sözleşmesi imzalandı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, imza töreninde yaptığı konuşmada Gönyeli Belediyesi’nin ülkenin en güçlü yapısıyla pandemi koşullarına rağmen yatırımlarını sürdürdüğünü ifade etti. 

Gönyeli’nin gelişmesine bağlı olarak bölgeler arasında olan irtibatlar ve buna benzer ihtiyaçların giderilmesi için bir kanalizasyon ihalesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Benli, ihaleyi Gönyeli’nin müteahhitlerinden Nazlı Kardeşler’in almasından da mutlu olduğunu aktardı. 

İmzalanan kanalizasyon ihalesine göre 583 metre ana hat, 10 adet menhol, 41 adet ev bağlantısı bitmiş olacak. 

15/09/2021 17:01
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TAGS: Gönyeli, haber, kıbrıs, alt yapı
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