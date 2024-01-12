Gönyeli'de apartman dairesinde yangın!

Gönyeli’de bir apartman dairesinin balkonunda dün 13.30 sıralarında açık unutulan piknik tüpü üzerindeki demir tepsinin ısınıp alevlenmesi sonucunda yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda, piknik tüpü ile demir tepsi ve balkondaki ahşap sehpa yandı; ısı ve dumandan balkonun duvarları islendi, sıvalar döküldü.

Soruşturma devam ediyor.

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Gümrüksüz mal tasarrufu

Mağusa’da polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, toplam 66 adet enerji içeceğinin gümrüksüz olarak tasarruf edilip, satışa sunulduğu tespit edilen spor salonu işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı

Dün saat 21:00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Av ve avla ilgili yaban hayatını düzenleme yasasına aykırı hareket

Sosyal medya hesabında her av günü için, ilgili yasada belirtilen avlanabilecek yasal sayının üzerinde ölü av hayvanı (ova tavşanı) görseli paylaştığı tespit edilen F.E.(E-29) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasına göre, sosyal medya paylaşımlarını 7 Ocak’ta yapan Çınarlı’da sakin F.E ile ilgili soruşturma devam ediyor.