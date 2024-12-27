Gönyeli’de Apartman Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi

Gönyeli Atatürk Caddesi’nde bir apartmanda dün gece meydana gelen yangın, çevrede paniğe neden oldu. Saat 22:30 sıralarında apartmanın merdiven boşluğunda başlayan yangında, muhafaza edilen mobilyalar, beyaz eşyalar ve alüminyum pencereler zarar gördü.

Ayrıca, iki dairenin giriş kapısı ve kasası da yanarken, çıkan ısı ve dumandan dolayı apartmanın tüm merdiven basamakları ile duvarları is içinde kaldı. Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.