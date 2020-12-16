Gönyeli’de araç yayaya çaptı: 1 yaralı

Gönyeli - Öğretmenler Caddesi'nde meydana gelen kazada 22 yaşındaki Şirin Turayeva yaralandı.

Gönyeli’de bugün saat 17.50 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Öğretmenler Caddesi üzerinde 58 yaşındaki Osman Özbek yönetimindeki ES 150 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Şirin Turayeva'ya çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

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16/12/2020 20:00