Gönyeli'de Ballı dönemi

Gönyeli Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Hüseyin Ballı başkanlık görevine getirildi.

Bir yıl daha başkanlık görev süresi olmasına rağmen Mehmet Çıldır'ın istifası sonrası genel kurulunu geç toplayabilen Gönyeli'de yönetim kurulu da açıklandı. Genel kurulu Maliye Bakanı Alişan Şan da izledi.

Faaliyet raporunu Yusuf Hacı, mali raporu Mehmet Çıldır sundu ve iki rapor da üyeler tarafından onaylandı.

Tek başkan adayı olan Hüseyin Ballı'nın açıkladığı yönetim kurulu şöyle: Sanlı Çoban, Sinem Baştaş, Biray Deliceırmak, Musa Oytun, Mustafa Akyön, Ahmet Kocayiğit, Mehmet Kofalı, Göktürk Ötüken, Burak Erin, Ahmet Kocayiğit, İrfan Atik, Üney Bensel, Osman A. Nazlı, Hasan Sakallı.

Yedek üyeler: Fırat Merttürk, Cenk Kofalı, Yankı Uğurşanlı.

Denetleme Kurulu: Bülent Yüksekbaş, Rüstem Akyön, Ezer Özsoy.

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15/08/2022 22:32