Gönyeli’de bir evde yangın çıktı

Gönyeli’de bugün saat 08.00 sıralarında, Serin Sokak üzerinde bulunan evin mutfak odası içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki akıllı robot süpürge cihazının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, mutfak odası içerisinde bulunan söz konusu akıllı robot süpürge cihazı ile çöp haznesi, 18’lik klima iç ünitesi ve 3’lü kanepe tamamen yandı.

Mutfak dolapları ve içerisinde bulunan muhtelif ev eşyaları ile mutfak içerisindeki tüm beyaz eşyalar ve stor perde oluşan yüksek ısı ve dumandan dolayı zarar görüp, kullanılmaz hale geldi.

Ayrıca evdeki tüm duvarlar ve muhtelif eşyalar da islenerek, zarar gördü.