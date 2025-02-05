Gönyeli’de bir evden ziynet eşyası ve para çalındı

Gönyeli’de bir evden, kasa içerisinde muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyalarıyla birlikte 28 bin TL ve 350 Euro nakit para çalındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak- 04 Şubat tarihleri arasında yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olayda zanlı olarak görülen ve konu evde çocuk bakıcılığı yapan M.K.(K-23) tutuklandı.

-Girne'de uyuşturucu...Bir kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Girne’de Ö.B.T.’nin (E-31) evinde yapılan aramada, yaklaşık 30 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulundu. Ö.B.T. soruşturma kapsamında tutuklandı.

-İzinsiz ikametten 3 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontrollerde, izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Tüm olaylar için soruşturmalar devam ediyor.