Gönyeli'de cephanelik gibi ev

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında tabanca bulunan zanlılar K.D ile O.D tutuklanarak mahkemeye çıkarıldılar.

Gönyeli’de K.D.(E-25)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve şarjörü, 1 adet 9 mm çapında tabanca şarjörü, 23 adet 7.65 mm çapında canlı tabanca mermisi, 87 adet 9mm çapında canlı tabanca mermisi, 1 adet 7,62 mm çapında canlı G-3 mermisi, 59 adet 14 mm çapında canlı tabanca mermisi, 13 adet 7.65 mm çapında ve 186 adet de 9 mm çapında tabancaya ait boş kovan bulundu

KOŞARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

K.D’nin ikametgahında arama yapıldığı esnada, bahse konu şahsın arkadaşı olan O.D.(E-33), ikametgahın avlusunda bulmuş olduğu K.D’nin babası A.A.D.(E-56)’ye ait ruhsatlı 9 mm çapında tabancayı alarak koşarak kaçmaya başladığı esnada görevli polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Adına kayıtlı silahı salimen muhafaza etmeyen A.A.D. hakkında yasal işlem başlatılırken, K.D. ve O.D. tutuklandı.

Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

14/11/2019 17:06