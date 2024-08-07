Gönyeli'de Darp ve Soygun: Bir Kişi Tutuklandı

05 Ağustos 2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında Gönyeli’de meydana gelen olayda, S.D. (39), kaldığı dairede aynı yerde ikamet eden B.U. (20)'yu, kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle ciddi bir şekilde darp etti.

S.D., B.U.'nun boğazını sıkarak ve yüzüne vurarak saldırdıktan sonra, zorla para talep etti. B.U.'yu rızası dışında zorla ve tehditle kullanımındaki araca koyarak Girne'ye götüren S.D., burada 7,400 TL’yi ATM cihazından çektirdi ve 2,600 TL’yi IBAN numarası ile başka bir hesaba havale ettirerek toplamda 10,000 TL’yi gasp etti.

Olay polisin bilgisine ulaşmasının ardından, S.D. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.