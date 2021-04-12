Gönyeli'de doğum günü partisine baskın: 31 tutuklu

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12/04/2021

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Gönyeli'de doğum günü partisine baskın: 31 tutuklu

Gönyeli’de bir apartman dairesinde doğum günü için toplanan  yabancı uyruklu 31 kişi gözaltına alındı.

İrfan Gündüzler

Sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar günü Gönyeli’de bir apartman dairesinde doğum günü için toplanan  yabancı uyruklu 31 kişi polis tarafından gözaltına alındı

Bir ihbarı değerlendiren Polis adli şube ve CÖŞ ekipleri Gönyeli'de bir apartman dairesine gittiklerinde sokağa çıkma yasağına rağmen 31 kişinin eğlence amaçlı olarak toplandığı tespit etti. 

Polis söz konusu kişileri gözaltına alırken haklarında yasal işlem başlattı.

 

12/04/2021 12:13
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TAGS: gönyeli, doğum günü partisi
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