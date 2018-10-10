HABER KIBRIS

Gönyeli’de etkin denetim dönemi

Okullar yeniden gözden geçirildi

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10/10/2018

Gönyeli’de etkin denetim dönemi

Gönyeli Belediyesi, yurttaşların gıda güvenliği ve hijyeni için etkin denetimlerini sürdürürken, bu alandaki çalışma programını da detaylandırdı.
Büfelerden fırınlara, restoranlardan kuaför salonlarına, marketlerden kasaplara kadar tüm alanlarda etkin denetimlerini sürdüren Gönyeli Belediyesi Sağlık ve Zabıta birimleri, su numunelerini de düzenli olarak alarak, tahlillerini yaptırıyor.
Su numunelerini her bölgede, bölge sakinleri ile birlikte alan Gönyeli Belediyesi uzmanları, 15 günde bir su tahlillerini düzenli olarak yaptırıyor.

Okullar yeniden gözden geçirildi

Gönyeli’deki okul öncesi eğitim merkezi ve ilkokulda öğrencilerin güvenliği için tüm denetim, kontrol ve ilaçlama çalışmaları da yapıldı.
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, belediyenin en temel görevlerinden birinin “denetim” olduğunu anımsatarak, bu yönde çalışmalarını hiçbir dönem aksatmadıklarını belirtti.
Benli, denetim çalışmalarını yılsonuna kadar yeniden detaylandırdıkları bilgisini vererek, “En temel hedefimiz şudur, Gönyeli’de yaşayan herkes ve kentimizi ziyaret eden dostlarımız, kendilerini mutlak bir güven içinde hissetmelidir. İçtiği sudan fırından aldığı ekmeğe, kasabından marketine kadar her noktada Gönyeli Belediyesi’nin güvencesini yaşamalıdır” dedi.

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TAGS: gönyeli, gönyeli belediyesi
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