Gönyeli’de ev yangını

ads ads ads ads
17/11/2022

ads
Gönyeli’de ev yangını

Gönyeli'de dün akşam saatlerinde çıkan yangın sonucu bir ev zarar gördü

Polis basın subaylığından yapılan açıklamada saat 00:15 sıralarında, Gönyeli’de Cebeci Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın üst katındaki banyo odasında, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, banyo odasının asma tavanı, pencere ve kapısı ile yatak odasının parkeleri yanarak zarar görmüş ve üst kattaki tüm odaların duvarları çıkan dumandan islendi. 

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü

17/11/2022 11:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: gönyeli, ev yangını
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.