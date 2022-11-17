Gönyeli’de ev yangını

Gönyeli'de dün akşam saatlerinde çıkan yangın sonucu bir ev zarar gördü

Polis basın subaylığından yapılan açıklamada saat 00:15 sıralarında, Gönyeli’de Cebeci Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın üst katındaki banyo odasında, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, banyo odasının asma tavanı, pencere ve kapısı ile yatak odasının parkeleri yanarak zarar görmüş ve üst kattaki tüm odaların duvarları çıkan dumandan islendi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü

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17/11/2022 11:21