Gönyeli'de feci kaza, 1 ağır yaralı

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01/09/2021

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Gönyeli'de feci kaza, 1 ağır yaralı

Bugün saat 15:00 sıralarında, Gönyeli'de Ali Boy yakınlarında,  Eren Hüseyin ÇİNYOK (E-27), yönetimindeki ZMC 783 plakalı araç ile doğu istikametine (Gönyeli Çemberi istikametine) doğru seyrettiği sırada aracının sol ön kısmı ile aynı istikamete doğru seyreden Ahmet YILDIRIM (E-26) yönetimindeki HL 313 plakalı motosikletin sol arka yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet YILDIRIM kaldırıldığı Kolan Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine oradan da Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi.  

Soruşturma devam etmektedir.

01/09/2021 15:53
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TAGS: trafik kazası
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