Gönyeli'de Gece Yarısı Trafik Kazası: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Gönyeli'de bugün saat 02.10 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Eyüp Akpolat (25), ZPK 191 plakalı aracıyla kuzey istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol içerisinde kayarak yolun sol kısmında cepte park halinde bulunan SY 517, LV 181 ve FN 758 plakalı üç araca çarptı.

Kaza sonucu, ZPK 191 plakalı aracın sürücüsü Eyüp Akpolat ve araçta yolcu olarak bulunan İlayda İçgel (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastanede yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındıkları bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.