Gönyeli’de “Genç Park” Açılıyor

Gönyeli Belediyesi’nin gençlere özel olarak düzenlediği “Gönyeli Genç Park” yarın açılıyor.

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12/11/2021

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Gönyeli’de “Genç Park” Açılıyor

Gönyeli Belediyesi’nin gençlere özel olarak düzenlediği “Gönyeli Genç Park” yarın açılıyor.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli Halkalı Sokak’ta bulunan ve gençlerin isteklerine göre hazırlanan “Gönyeli Genç Park”, gençlerin güzel, keyifli vakit geçirebileceği fitness, kaykay, paten ve BMX sporunu yapabileceği bir şekilde tasarlandı.

Gençlik Park’ın genelde Gönyeli halkına özelde ise gençlere yönelik tasarlandığı belirtilen açıklamada, açılışın yarın saat 13.00’te yapılacağı ve DJ Behiç performansı yanında ülkenin tanınmış BMX sporcularından Bora Altıntaş ile Fibera BMX gösterisi, Elit Brass Band Gösterisi ve Akan Zeki Paten Show gerçekleştirileceği kaydedildi.

12/11/2021 12:49
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TAGS: Gönyeli, Genç Park
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