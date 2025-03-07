Gönyeli’de intihara teşebbüs eden şahıs polis tarafından ikna edildi

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07/03/2025

Gönyeli’de intihara teşebbüs eden şahıs polis tarafından ikna edildi

Bugün saat 18:00 sıralarında, Gönyeli’de bir apartmanın damına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan erkek şahıs, olay yerine gelen Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli Polis Çavuşu Ahmet ÖNEREN tarafından ikna edilerek güvenli bir şekilde indirildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edilerek gerekli güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, şahsın sağlık durumunun kontrol edilmesi için hastaneye götürüldüğünü belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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