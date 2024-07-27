Gönyeli’de iş kazası! Bir kişi ağır yaralandı…

ads ads ads ads
27/07/2024

ads
Gönyeli’de iş kazası! Bir kişi ağır yaralandı…

 Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde bugün meydana gelen iş kazasında, inşatta sıva işi yapan 52 yaşındaki Mahmut Öztaş, dört metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 11.15’te Gönyeli Yenikent’teki bir inşaatta iskele üzerinde sıva işi yaptığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık dört metre yükseklikten düşerek ağır şeklinde yaralanan Mahmut Öztaş, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öztaş’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

27/07/2024 13:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.