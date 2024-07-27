Gönyeli’de iş kazası! Bir kişi ağır yaralandı…

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde bugün meydana gelen iş kazasında, inşatta sıva işi yapan 52 yaşındaki Mahmut Öztaş, dört metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 11.15’te Gönyeli Yenikent’teki bir inşaatta iskele üzerinde sıva işi yaptığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık dört metre yükseklikten düşerek ağır şeklinde yaralanan Mahmut Öztaş, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öztaş’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.