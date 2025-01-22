Gönyeli’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu… Bir tutuklu

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22/01/2025

Gönyeli’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu… Bir tutuklu

Gönyeli’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 13.30’da Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından H.G.S’nin (E-30) üzerinde ve kaldığı evde arama yapıldı. Söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 11 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

H.G.S. tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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TAGS: Gönyeli, uyuşturucu
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