Gönyeli’de Kasti Yangın Çıkaran Bir Kişi Tutuklandı

Gönyeli’de dün bir kişi kasten sigara izmariti kaynaklı yangın çıkmasına neden oldu.

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12/10/2021

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Gönyeli’de Kasti Yangın Çıkaran Bir Kişi Tutuklandı

Gönyeli’de dün bir kişi kasten sigara izmariti kaynaklı yangın çıkmasına neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 06.45 sıralarında Kuzucuk Sokak’ta, İ.K.’nin (K-24) aralarında çıkan tartışma sebebiyle, Y. S.’nin kiracı olarak bulunduğu dairenin yatak odasındaki yatağına kasten ve kanunsuz olarak sönmemiş sigara izmariti atıp yangın çıkmasına sebep olduğu tespit edildi. 

İ.K. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

12/10/2021 10:46
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TAGS: Gönyeli, sigara izmariti
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