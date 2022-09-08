Gönyeli’de kaza, 1 kişi yoğun bakımda

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08/09/2022

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Gönyeli’de kaza, 1 kişi yoğun bakımda

Gönyeli'de sabaha karşı meydana gelen kazada 19 yaşındaki Ozan Polat ağır yaralandı. Polat'a çarpan alkollü sürücü tutuklandı.

Saat 03:30 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, Afeez john OYOFO(E-24) %93 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZMY 147 plakalı araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Kolan Hastanesi önlerine geldiğinde, o esnada yol içerisinde müşterileri ile tartışmakta olan ve yaya olarak bulunan taksi şoförü Ozan POLAT(E-19)’a çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Ozan POLAT, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

ZMY 147 plakalı araç sürücüsü Afeez John OYOFO tutuklandı. 

Soruşturma devam ediyor.

08/09/2022 10:08
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TAGS: gönyeli kaza
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