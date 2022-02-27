Gönyeli'de kaza, 1 yaralı

Gönyeli’de dün gece saat 22.00 sıralarında meydan gelen kazada kiralık bir araç, hız tespit kamerasına çarpıp tavanı üzerinde durdu. Kazada yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre dün gece saat 22.15 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, Alusine Barrie (E-24), yönetimindeki ZMH 125 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak kaldırım üzerinde bulunan ağaç ve ardından hız radar cihazı direğine çarpıp tavanı üzerinde ters döndü

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının tedavisi sürüyor.

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27/02/2022 08:15