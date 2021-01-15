Gönyeli'de kaza, 282 promil allkollü çıktı

Gönyeli üst geçit yakınlarında bugün meydana gelen kaza görenleri korkuttu. Kırmızı ışıkta duran araca çarpan sürücü 282 promil alkollü çıktı.

Bugün saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunun Gönyeli Üst geçit yakınlarında, Jeremıah W. GASHAU (E-28), 282 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RL 894 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve kırmızı ışık yandığı için trafikte beklemekte olan Ökkeş EVRAN (E-44) yönetimindeki NM 806 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı

Çarpmanın ardından kontrolsüzce savrulan NM 806 plakalı araç orta refüj içerisinde bulunan çelik bariyerlere, RL 894 plakalı araç ise bordür taşlarına çarparak durabildi.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan NM 806 plakalı araç sürücüsü Ökkeş Evran ile aynı araçta yolcu olarak bulunan ismi henüz tespit edilemeyen bir kadın şahıs Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

RL 894 plakalı araç sürücüsü Jememıah W. GASHAU tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor

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15/01/2021 16:39