Gönyeli’de Kaza! Evin duvarına çarparak durabildi

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01/05/2021

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Gönyeli’de Kaza! Evin duvarına çarparak durabildi

Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde Güney istikametine doğru seyreden Ali Deniz SABAHOĞLU direksiyon hakimiyetini kaybedip bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre  saat 00:10 raddelerinde Gönyeli’ de Belediye Bulvarı üzerinde Güney istikametine doğru CZ 808 plakalı araç ile seyreden Alayköy’ de sakin Ali Deniz SABAHOĞLU (E-24) seyrettiği yol üzerinde bulunan Face&Body önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından çıkış yaparak Gönyeli Belediyesi’ne ait aydınlatma direğine ve yine Gönyeli Belediyesi’ne ait çiçek saksısına aracının sol ön kısmı ile çarptıktan sonra savrulup aracının arka kısmı ile bir evin bahçe duvarına çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

       

       

01/05/2021 09:38
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TAGS: Ali Deniz SABAHOĞLU, Gönyeli, kaza
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