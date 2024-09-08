Gönyeli’de klima kısa devre yaptı, yangın çıktı

Gönyeli’de Şehit Yüksel Dereli Sokak’ta bulunan bir evde, bu sabah, klimanın elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 04.30’da çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında klima iç ünitesi, üçlü koltuk ve televizyon yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise 3 adet pencere camı çatladı, odadaki sıvalar döküldü ve tüm evin duvarları da islendi.

Polisin soruşturması sürüyor.