Gönyeli'de korkutan kaza!

Gönyeli’de Atatürk caddesi üzerinde bugün öğle saatlerinde yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Aytekin Uygun yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Gönyeli’de Atatürk caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Tansel (E-81), yönetimindeki SD 572 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa Bekir Şevki Naci Sokağa dönüşe geçtiği sırada o esnada Atatürk caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden ve kavşağa geldiği zaman süratini salim hadde indirmeyen Aytekin Uygun (E-31) yönetimindeki SA 295 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Aytekin Uygun kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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07/06/2021 17:54