Gönyeli’de korkutan kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu akşam saat 19:30 sıralarında, Gönyeli'de Çağaloğlu trafik ışıklarında meydana geldi.

Şahin Akdağ (E-37), yönetimindeki MP 998 plakalı araç ile Gönyeli'den Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada trafik ışıklarına geldiği zaman tarafında kırmızı ışık yandığı halde dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu o esnada Güzelyurt istikametinden gelip Belediye Bulvarına dönüşe geçen Homayoun Pasha Safavi (E39) yönetimindeki araç ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

08/01/2020 23:51